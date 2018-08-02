Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп накануне получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына в развитие их договоренностей на саммите в Сингапуре, сообщила 2 августа журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Письмо президенту Трампу от председателя Кима было получено 1 августа. Постоянная переписка между двумя лидерами направлена на развитие их встречи в Сингапуре и продвижение вперед их обязательств, закрепленных в совместном заявлении США и КНДР", — сказала она. Слова Сандерс приводит РИА Новости.

Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чен Ына. Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Ким Ён Чхоль передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.