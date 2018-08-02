Автоматика самолета из Турции в Москву обманула пилотов, сближения с другим бортом не было

Борт авиакомпании iFly над Черным морем избегал столкновения с несуществующим воздушным судном. Автоматика сработала ошибочно.

Об этом 2 августа сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. В Росавиации опровергли факт опасного сближения с другим самолетом, предположительно такой сигнал приборы подали из-за превышения вертикальной скорости борта.

Самолет летел из Антальи в Москву 1 августа, пилотам пришлось экстренно менять высоту на подлете к Сочи. Airbus A330 успешно приземлился в столице.