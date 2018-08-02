Избитый после поражения российской сборной заключенный получит компенсацию

Медучреждение ФСИН в Забайкалье выплатит компенсацию заключенному, которого сотрудники пенитенциарной системы избили после четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором российская команда уступила Хорватии.

«Ингодинский районный суд Читы взыскал с медико-санитарной части №75 ФСИН России в пользу осужденного Геннадия Курбанова 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи в забайкальской колонии», – цитирует документ 2 августа "Лента.ру" со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву.

Кроме того, суд потребовал у персонала медсанчасти консилиум для обследования и лечения осужденного.

Напомним, что 1 августа стало известно о том, что сотрудники колонии избили заключенных после поражения национальной сборной, которое ей в серии послематчевых пенальти 7 июля нанесли хорваты.