Микроавтобус взорвался в Днепропетровской области, ранен депутат

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус. Пострадал депутат Каменского городского совета, который находился в машине вместе с собакой. Она погибла. Об этом пишет местное издание «Наш репортёр».

Volkswagen Transporter с надписью «Дніпро» взорвался и загорелся 2 августа около 15 часов в центре города. Водителю удалось выскочить из машины, ему оказали медицинскую помощь.

Тушение пожара очевидцы сняли на видео.

Видео: YouTube/Наш Репортер

По данным издания 5692.com.ua, в салоне «Фольксвагена» находился депутат Каменского городского совета из партии «Батькивщина» Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил. Он получили серьёзные травмы и был госпитализирован.

Напомним, накануне в результате ДТП в Ростовской области погибли шесть граждан ЛНР.