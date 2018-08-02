Удальцову не придется платить за утраченные на Болотной шесть лет назад полицейские дубинки

Суд в Москве отказал в удовлетворении иска Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. 43 тысячи рублей за дубинки и рацию с Сергея Удальцова и других фигурантов «болотного дела» требовать надо было раньше.

О решении мирового судьи одного из судебных участков в Нагатинском районе Москвы 2 августа сообщает в Twitter Удальцов. Он объяснил, что решение об отказе было принято из-за пропуска сроков исковой давности. «Приветствуем это законное и справедливое решение суда», – добавил координатор «Левого фронта».

О том, что в МВД намерены взыскать стоимость пяти резиновых палок и двух радиостанций «Волна», стало известно 10 июля. В гражданском иске кроме фамилии Удальцова были указаны Илья Гущин, Алексей Гаскаров, Леонид Развозжаев, Александр Марголин и Елена Кохтарева. С момента, когда были потеряны дубинки, прошло шесть лет.

Справка:

Дело о беспорядках и сопротивлении полиции на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года. Обвиняемыми стали десятки человек. Сергея Удальцова признали виновным в организации протеста, из колонии он вышел год назад, проведя за решеткой больше 4 лет.