У Министерства просвещения РФ появился официальный сайт

Министерство просвещения России запустило официальный сайт, соответствующий международным стандартам информационной открытости, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Второго августа начал свою работу официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. Информационный ресурс разработан на основе международных стандартов открытости и соответствует требованиям ООН, обеспечивая доступность материалов для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих. Сайт доступен для всех видов электронных и мобильных устройств и платформ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные разделы посвящены информации о подведомственных министерству организациях, а также обеспечат навигацию по сопутствующим электронным ресурсам, региональным и иным информационным системам в сфере образования.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).