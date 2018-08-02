«Шкоду Октавию» собираются сделать гибридной

Новое поколение Skoda Octavia, как ожидается, получит модификацию с гибридной трансмиссией, пишет 2 августа британское издание Autoexpress.

Следующие три года будут очень важными для развития марки Skoda, в эти сроки запланировано вывести на рынок целых девять новых моделей. И первой в этом ряду будет новая, четвертая по счету Skoda Octavia, которая должна появиться уже в 2020 году.

Она будет базироваться на общей платформе со следующим поколением Volkswagen Golf и так же, как он, иметь не одну, а целых две гибридные модификации. Одна из них – это так называемый mild hybrid, позволяющий кратковременно выключать двигатель внутреннего сгорания, когда в нем нет необходимости, например на спусках или при торможении. Mild hybrid является по сути развитием системы «старт-стоп» и позволяет экономить топливо, но не добавляет существенных преимуществ при движении.

Вторая же гибридная модификация новой Skoda Octavia обещает быть полноценным подключаемым гибридом, то есть позволять проезжать значительные расстояния только «на электричестве», заряжать аккумуляторы «от розетки» или зарядной станции и таким образом в несколько раз сокращать потребление ископаемого горючего. При этом подключаемые гибриды, как правило, значительно превосходят аналогичные автомобили с ДВС по динамике.

При этом, по сообщению Autoexpress, новая Octavia сохранит свой самый привлекательный «секрет»: она останется хетчбэком, выглядящим как седан.