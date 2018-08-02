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Финляндия
03.08.2018 09:05
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Выходные в Финляндии 4–5 августа: веган-фест, чемпионат по "Тетрису" и гонки на тракторах

В эти выходные в Финляндии будет звучать опера и военные оркестры, на острове под Хельсинки пройдёт релакс-фестиваль для души и тела, а в Лаппеенранте научат правильно поддавать жару в сауне и устроят гонки тракторов.

Выходные в Финляндии 4–5 августа: веган-фест, чемпионат по "Тетрису" и гонки на тракторах

pixabay.com (RitaE)

В субботу, 4 августа, в Финляндии ожидается от +22 до +27 градусов Цельсия, в воскресенье будет прохладнее на пару градусов. В южных и восточных регионах пройдут дожди с грозами.

В Хельсинки 4 августа на открытой сцене парка Эспланады состоится бесплатный джазовый концерт. В 12:00 выступят музыканты Selma Savolainen Quartet, в 14:00 – квартет Lithium.

В первую субботу месяца в музее современного искусства Киасма традиционно пройдёт экскурсия по текущим выставкам на русском языке. Сейчас там можно увидеть работы известного британского художника Грейсона Перри, знаменитого своими остросоциальными гобеленами, видеоинсталляции Натаниеля Меллорса и Эркки Ниссинена, представлявших Финляндию на Венецианском биеннале, а также познакомиться с искусством стран Балтийского региона. Начало в 15:00, оплачивается только входной билет.

Потанцевать сальсу, бачату и кизомбу и посмотреть, как это делают другие, в выходные можно на летнем фестивале Baila Baila. В субботу шоу устроят в Sokos Hotel President в 20:00, а в воскресенье прощальная вечеринка начнется в 18:00 в школе танцев Baila Baila (Eerikinkatu 27).

На острове Лонна в выходные устроят фестиваль Magnesia.  В программе мероприятия для всей семьи йога, танцы, сауна и вкусная еда.

В районе пляжа Хиетаранта в субботу будет по-спортивному весело. Участники Helsinki Twilight Run & Walk смогут пробежать 10 км, полумарафон или 400 м по песчаному пляжу, а также пройти 5 км. Устроят отдельный забег и для маленьких спортсменов.

В парке Хиспериа в субботу устроят бесплатное мероприятие для детей.  С 10 до 16 часов гостей ждут выступления цирковых артистов, фокусников, танцоров и шоу мыльных пузырей.

А в воскресенье на улице Алексиса Киви, в самом центре столицы, разместится блошиный рынок под открытым небом. Торговцы будут предлагать свои товары с 11 до 18 часов.

Aleksis Kiven kadun sunnuntaikirppis (скриншот с Facebook)
Aleksis Kiven kadun sunnuntaikirppis (скриншот с Facebook)

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Выставочный центр Хельсинки в этот уик-энд примет мероприятие Assembly, посвященное компьютерным технологиям и компьютерным играм. Посетителей ждут выступления экспертов отрасли, финал чемпионата Финляндии по «Тетрису», турниры по Counter-Strike, StarCraft II и другим играм. Также развлекать посетителей будут соревнования по метанию CD-дисков и музыкальная программа.

Aleksi Kinnunen, Assembly
Aleksi Kinnunen, Assembly

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4 августа в Савонлинне завершится оперный фестиваль. В стенах средневекового замка Олавинлинна прозвучит «Тоска» в исполнении оркестра и артистов Фестиваля Пуччини. В наличии остались билеты от 124,5 евро.

В Котке пройдет праздник финских национальных костюмов на крыше Морского центра Велламо. Презентация одежды из более 400 регионов Финляндии начнется в 11:00. Также посетителей ждет выступление музыкантов и танцевальное представление в национальных костюмах.

На городской площади Лахти 4 августа развернется фестиваль поп-музыки Iskelmäkesä. Билет на один день стоит от 39,90 евро. В субботу выступят финские артисты Юха Тапио, Рессу Редфорд и группа Neljänsuora.

В Хамине в субботу завершается фестиваль военной музыки Hamina Tattoo. В 11:00 начнется бесплатный концерт в парке Кесапуйсто. А в бастионе Хамины в 14:00 и 21:00 состоится March Show с участием финских и иностранных военных оркестров. Билеты стоят от 55 евро.

Так прошла мини-версия фестиваля в Хельсинки:

В музее Линии Салпа в Хамине в воскресенье пройдет мероприятие для всей семьи с выступлением собак финской пограничной службы и театральным представлением. Экспозиция музея рассказывает о строительстве Линии Салпа в 1941 году и о различных видах вооружения.

Около 10 тысяч любителей вегетарианской кухни соберутся на Vegan Fest в Турку 3 – 4 августа. Ярмарка стритфуда развернётся неподалёку от кафедрального собора, а по вечерам музыканты будут зажигать в парке Porthaninpuisto.

4августа в Лаппеенранте пройдет мероприятие для любителей сауны Sauna Info. По адресу Satamatie, 9, эксперты дадут консультацию о строительстве сауны, будут представлены сопутствующие товары. На берегу озера Сайма установят передвижные сауны, где за 5 евро можно будет попариться, только надо захватить с собой купальник и полотенце. Также пройдут соревнования по точности поддачи пара, а финские мастера продемонстрируют искусство вязания веников.

А в районе Хухтиниеми в субботу с 12:30 до половины первого ночи будет звучать хардкор-панк. Там пройдет фестиваль LprHCFest с участием финских и иностранных групп, в том числе из России.

В субботу на ипподроме Лаппеенранты (Raviradantie, 13) с 10 до 19 часов пройдут тракторные гонки. Билет стоит 15 евро, посетители до 12 лет – бесплатно. А на площади Сатаматори с 10 до 20 часов будет идти турнир по флорболу. 

В субботу и воскресенье около 300 мотоциклистов примут участие в мотокроссе. Посмотреть на соревнования можно бесплатно по адресу Muukonkankaantie, 256.

pixabay.com (dimitrisvestikas1969)
pixabay.com (dimitrisvestikas1969)

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А в Уусикаупунки в субботу завершается музыкальный фестиваль Crusell. На одном из финальных концертов исполнят музыку Стравинского, на другом – танго. А молодых виртуозов можно бесплатно послушать по адресу Koulukatu, 6.

В Хямеэнлинне в эти дни проходит детский фестиваль «Хиппалот». Билеты на мероприятия в культурном центре «Веркатехдас» стоят от 15 евро. Ребят ждут театральные представления, кукольные спектакли, батуты и различные мастер-классы.

Хорошего отдыха!

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