Открыта регистрация на 10-й юбилейный Балтийский транспортный форум

Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум. Традиционно Форум будет проходить при поддержке Правительства Калининградской области.

Свой юбилей Балтийский транспортный форум будет отмечать в кругу друзей и партнёров из России, Беларуси, Литвы, Эстонии, Германии и других стран-соседей по Балтийскому морю.

Став за эти 10 лет одним из главных транспортных мероприятий на Балтии, форум помогает обсуждению самых актуальных для региона вопросов и проблем, служит удобным местом встречи для профессионалов и площадкой для активной дискуссии.

Традиционно на Балтийском транспортном форуме обсуждается тема транзитных перевозок в Балтийском регионе, проблемы конкуренции на Балтике, развитие транспортной инфраструктуры и новые проекты в транспортной сфере. Рассматриваются аспекты взаимодействия портов и железной дороги, пути повышения эффективности перевозочного процесса, совершенствование таможенных процедур, стратегия развития транспортно-логистического потенциала Калининградской области, поднимаются многие вопросы международного сотрудничества в сфере транспорта, которые находят отклик и у власти и у бизнеса.

Неизменно в Форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, руководители и владельцы крупнейших международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии.

Юбилейный Балтийский транспортный будет проходить в новом формате расширенной дискуссии.

Приглашаем Вас принять участие в работе 10-го юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: