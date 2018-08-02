«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом доме NEO

ПАО «Группа ЛСР»

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон панораму на парк и жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. Только до конца лета приобрести квартиру в жилом доме бизнес-класса NEO можно со скидкой 10%*.

Условия действуют при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке) и не суммируются с другими акциями.

NEO – уже готовый дом со всеми атрибутами жилья высокого класса. В двух шагах динамичный Московский проспект — магистраль города, украшенная сталинской архитектурой и роскошными витринами. У жителей дома, помимо Пулковского парка, в пешей доступности множество торгово-развлекательных центров, образовательных и медицинских учреждений, спортклубов, развита деловая инфраструктура. NEO, с его терракотово-бежевой отделкой фасадов, органично встроен в окружающий пейзаж.

Дом включает всего 89 квартир. Планировки предусматривают вместительные гостиные, гардеробные и ниши для хранения. Благодаря потолкам до 3,18 м, увеличенным оконным проемам и панорамному остеклению лоджий и балконов все квартиры светлые и комфортные.

Для хранения на нижних этажах NEO предусмотрены индивидуальные кладовые, а в теплом паркинге достаточно машиномест, чтобы разместить автомобили жильцов. Отсутствие коммерческих помещений в доме обеспечивает приватность проживания. Красивый единый входной холл со службой ресепшн обеспечивает безопасность и контроль посетителей.

На сегодня покупателям доступны как комфортные однокомнатные квартиры площадью от 50 кв. м, так и просторные четырехкомнатные до 173 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра от 200 тыс. рублей. При этом дом уже построен и сдан, остается лишь выбрать понравившийся вариант и получить ключи.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой дом NEO - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neo/documents/

*сроки акции: с 1.08.2018г по 31.08.2018г, организатора акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 812 325 01 01