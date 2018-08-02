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Город
02.08.2018 16:41
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Смольный передвинет будущую станцию метро «Шуваловский проспект»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика для корректировки проектной документации по строительству Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект». За эти работы в Смольном готовы заплатить до 134,6 млн рублей. Внести коррективы в проект потребовалось из-за изменений в законодательстве и нового расположения станции метро. Об этом «Фонтанке» рассказали в КРТИ 2 августа.

«Проект участка был разработан в 2012 году, поэтому требуется его актуализация. Одной из основных причин актуализации является тот факт, что были внесены изменения в нормативную базу в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов). Также КРТИ было принято решение об изменении местоположения вестибюля станции «Шуваловский проспект», – сообщают в ведомстве.

В комитете объясняют, что первоначально станция должна была расположиться на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, но с учётом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района в части транспортного обеспечения было решено перенести ее в район пересечения Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта.

В начале лета в городском правительстве также решили изменить местоположение станций с рабочими названиями «Зоопарк» и «Туристская» по зеленой линии подземки. Теперь «Яхтенную» хотят построить севернее перекрестка Туристской улицы и Богатырского проспекта, а «Зоопарк» в том же районе, где и «Шуваловский проспект» – эти станции будут точкой пересечения Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий.

Кроме того, в Смольном ищут проектировщика, который не более чем за 144,6 млн рублей скорректирует документацию по строительству Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Местоположение станций и электродепо не изменится, властям необходимо лишь актуализировать проект под изменившиеся нормативы.

В КРТИ дополняют, что «Шуваловский проспект» начнет свою работу не ранее конца 2025 года. «Фонтанка» подробно рассказывала о самых свежих планах строительства метро: до 2027 года длина линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км. Прирост составит 37%. Число станций вырастет с 67 до 85, а метродепо – с 5 до 7.

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