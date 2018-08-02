Она сказала «да» на высоте 300 метров. В пропавшем из виду воздушном шаре петербуржец делал предложение девушке

Стали известны подробности полета воздушного шара, о падении которого рассказывали жители Новой Ропши. На его борту молодой человек делал предложение. Перед приземлением он успел услышать «да».

Как сообщил 2 августа «Фонтанке» пилот аэростата Денис Радецкий, накануне вечером он устроил романтическое путешествие для друга и его девушки. Вылетели они из Терволово в половине девятого и взяли курс на север, по ветру. Маршрут был построен до садоводства «Балтиец-3» на территории Новой Ропши.

«На окраине садоводства есть прудик в виде сердечка. Вот туда и направились», – добавил Радецкий.

Приземление воздушного шара встревожило умы и зрение новоропшинцев. Очевидцы говорили «Фонтанке», что газовая горелка работала подозрительно шумно, шар снижал высоту и набирал ее снова, а после резкого снижения исчез из виду.

По словам Радецкого, он немного уперся в деревья, окружающие пруд, но шар посадил мягко.

«Мы не падали и тем более балласт не скидывали, его просто не было. Это типовой аэростат, который летит за счет подогретого воздуха. Разве что девушка могла выступить в роли балласта. Но на высоте 300 метров где-то над Кипенью она, к счастью, ответила «да» на предложение моего друга», – пояснил пилот.

После посадки жених и невеста устроили с местными жителями небольшой фуршет. Застолье продолжалось до часу ночи, так как автомобиль «Хаммер», которым планировалось вывезти воздушный шар, по дороге к прудику попал в аварию.