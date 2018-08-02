18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +28
$ 63.14р
73.42р
18:51 02.08.2018
Расширенный поиск

Общество
02.08.2018 16:24
Печать

МИД России объявил о создании "большой Евразии"

 

Россия приглашает все азиатские и европейские страны присоединяться к проекту "большой Евразии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о создании большого евразийского проекта на саммите АСЕАН в Сингапуре. По его словам, в «большой Евразии» могут принять участие все страны макрорегиона. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что к сотрудничеству приглашаются на только ЕврАзЭС, ШОС и Асеан, но и Евросоюз, который также расположен в регионе. По мнению главы МИД, нет сомнений, что европейцы проявят интерес исходя из прагматических экономических интересов.

Он отметил, что «большая Евразия» – это не проект, который согласован узким кругом стран.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Балтийский транспортный форум
02.08.2018 16:47

Открыта регистрация на 10-й юбилейный Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум. Традиционно Форум будет проходить при поддержке Правительства Калининградской области
ПАО «Группа ЛСР»
02.08.2018 16:33

«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом доме NEO

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон панораму на парк и жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. Только до конца лета приобрести квартиру в жилом доме бизнес-класса NEO можно со скидкой 10%*
СК «Полис Групп»
02.08.2018 15:28

Старт продаж в ЖК «Полис на Комендантском»: квартиры от 1,64 млн руб.

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в третьей очереди ЖК «Полис на Комендантском», который возводится в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.
Строительный холдинг «ПСК»
02.08.2018 15:05

Спрос на апартаменты догоняет спрос на квартиры

Динамика рынка апартаментов в Санкт-Петербурге демонстрирует рост. Уже в I квартале 2018 г. было реализовано 911 апартаментов в 36 комплексах, что на 55% больше, чем в I квартале 2017 г.
«Главстрой-СПб»
02.08.2018 14:26

Открыты продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации квартир в корпусах 21 квартала ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. В квартале появятся дома повышенной комфортности. На старте продаж стоимость квадратного метра составит от 99 000 рублей
Setl City
02.08.2018 11:37

В ЖК «Чистое небо» построят небольшую церковь

По инициативе Администрации Приморского района в ЖК «Чистое Небо» будет возведен небольшой православный храм. Он будет построен между сданными корпусами на Арцеуловской аллее, 23 и проектируемым пр. Королева, возле реки Каменки. Проектирование и строительство финансирует компания-застройщик
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
02.08.2018 10:00

«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Наманган из Санкт-Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце июля возобновила рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган. Полеты выполняются на современных и комфортабельных авиалайнерах семейства Airbus 320 один раз в неделю по средам. Вылет из аэропорта «Пулково» в 22:00, прилет в Наманган в 04:45.
Мария Нигголь
01.08.2018 16:50

Магазину «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге исполнился год

1 августа магазин «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге отмечает свой первый юбилей. За прошедший год бренд прочно закрепился в Северной столице, шагнув из онлайн-продаж в оффлайн-пространство
предоставлено Kingwinch Wake Park
01.08.2018 16:28

4 августа пройдет фестиваль «Огонь, Вода и Трубы 2018» (0+)

Соревнования Огонь, Вода и Трубы за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит мощное, громкое и захватывающее событие в мире вейкбординга
Компания Л1
01.08.2018 14:18

«Л1» и «Конфидент»: шесть лет плодотворного сотрудничества

В августе 2018 года исполняется шесть лет с момента, как компании «Л1» и «Конфидент» подписали свой первый контракт.
Группа компаний «ЦДС»
01.08.2018 11:51

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован новым банком-партнером – АКБ «Российский капитал» (АО). Ипотечные кредиты предоставляются по ставке от 8,5%.
31.07.2018 16:27

Лаборатория качества LEGENDA: отделка

В smart-комплексах "LEGENDA Дальневосточного" и "LEGENDA Комендантского", которые строятся в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга, полным ходом идёт один из финальных этапов – отделка