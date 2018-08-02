МИД России объявил о создании "большой Евразии"

Россия приглашает все азиатские и европейские страны присоединяться к проекту "большой Евразии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о создании большого евразийского проекта на саммите АСЕАН в Сингапуре. По его словам, в «большой Евразии» могут принять участие все страны макрорегиона. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что к сотрудничеству приглашаются на только ЕврАзЭС, ШОС и Асеан, но и Евросоюз, который также расположен в регионе. По мнению главы МИД, нет сомнений, что европейцы проявят интерес исходя из прагматических экономических интересов.

Он отметил, что «большая Евразия» – это не проект, который согласован узким кругом стран.