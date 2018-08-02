На разборке дома Изотова сменился подрядчик

Жилкомитет продолжает разборку исторического здания на Кирилловской ул., 23 (дома Изотова). Как сообщает петербургский ВООПИиК, 1 августа в КГИОП состоялось совещание с участием жилкома, Центра доступного жилья, градозащитников и экспертов. В результате было решено провести исследование «сплошности» (целостности по всей поверхности) кирпичной кладки.

2 августа в стенах дома было просверлено более десяти отверстий. По данным градозащитников, исследование подтвердило «высокую сплошность» фасадных стен и прочность кладки.

Однако пока работы по разборке верхней части фасадов (два верхних этажа из пяти) продолжаются. А жилкомитет сменил исполнителя, обязав подрядчика (ООО «Альянс Ремстрой») заключить субподрядный договор с ООО «Р-Индустрия», которой и передана в настоящий момент строительная площадка.

Тем временем градозащитники продолжают одиночные пикеты у Смольного с призывами сохранить здание.

Доходный дом Изотова был признан аварийным в 2013 году, тогда же было принято решение реконструировать его и передать под программу «Молодежи – доступное жилье». Здание построено в 1907 году и является одним из образцов стиля модерн. В жилкомитете утверждают, что аварийные элементы будут разобраны и воссозданы. Ранее здание сильно пострадало из-за неправильно проводимых работ по разборке; часть дворового флигеля обрушилась. Оставшиеся от дома стены давно уже стоят, опираясь на металлические подпорные конструкции, чтобы не обрушиться. В апреле этого года было решено, что КГИОП выдаст разрешение на разборку аварийных конструкций, но с рекомендацией максимально сохранить исторические элементы, которые сохраняют несущую способность. Речь шла о разборке двух верхних этажей .

4 августа председатель комитета Валерий Шиян обещал еще раз проинспектировать на объект.