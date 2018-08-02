Экзамен на получение водительских прав собираются усложнить

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект (проект постановления правительства) об усложнении практической части экзамена на получение водительских прав. Об этом 2 августа сообщается на сайте МВД.

Начальные навыки вождения решено проверять не на закрытых площадках, а включить в практический экзамен в условиях дорожного движения. Практический экзамен на право управления мототранспортными средствами останется прежним – на закрытых площадках.

Объединение «площадки» и «города» в единую практическую часть предполагает отмену запрета на учебную езду на автомагистралях. «Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог по своим характеристикам, не отличающимся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным», – отмечается в сообщении.

Кроме того, конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов (в случае провала): для повторной «теории» – не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, для повторной «практики» − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней.

Процесс сдачи «теории» будут записывать на аудио и видео. Вводится процедура аннулирования результатов экзамена в случае его проведения с нарушением. При этом кандидату в водители назначаются место, дата и время пересдачи экзамена.

Уточняется возраст обучаемого, допущенного к учебной езде: для подкатегории «А1» (мотоцикл или мопед) – не менее 15 лет, для легкового или грузового автомобиля – не менее 16 лет, для мотоцикла категории «А» – не менее 17 лет, для автобуса – не менее 20 лет.

Проект постановления сейчас проходит процедуру оценки на Едином портале для размещения информации и вступит в силу спустя шесть месяцев с момента опубликования.