Синоптики: В июле в Петербурге победил дождь, август начинается с гроз

Гидрометцентр Петербурга подвел июльские итоги. Норму по солнцу горожане, по мнению синоптиков, недополучили. Осадков выпало с лихвой. Первый августовский уик-энд обещает быть мокрым.

Как сообщают синоптики 2 августа, во втором месяце лета в Северной столице было 9 дождливых дней, из них в 2 лило сильно. Так, 6 июля на город вылилось 50,6% осадков от месячной нормы, за весь период статистика показала 121% от нормы. Солнца горожанам, напротив, считают в Гидрометцентре, не хватило — звезда сияла в петербургском небе 262 часа, это 94% от нормы.

Жара, от которой в городе лопались стекла и зрели тыквы, в цифрах выглядит как превышение нормы на 3,2 градуса.

Каких-то аномалий в августе в Северо-Западном регионе синоптики не ждут, тем временем в город на Неве возвращаются дожди. В МЧС предупредили о кратковременном дожде и возможной грозе 3 августа. Дождь ждут и в выходные.