Финляндия за полтора года депортировала почти 4000 человек, в центрах для беженцев растёт агрессия

Число случаев выдворения из Финляндии иностранцев остаётся на уровне прошлого года, несмотря на протесты защитников беженцев.

Как сообщает Yle, в прошлом году было депортировано 2600 человек, 500 из них – в сопровождении полицейских. С начала 2018 года показатель составил 1250. Высылают из страны тех, кто получил от Финляндии отказ в предоставлении убежища, и людей с криминальным прошлым.

Большая часть (350 человек) была депортирована в Эстонию. Далее по числу выдворений идут Россия и Ирак.

Между тем получившие отказ в убежище иностранцы порой выплёскивают агрессию на сотрудников центров для беженцев. По данным издания, ежемесячно в Иммиграционную службу поступает 10 – 15 заявлений о случаях насилия, угроз и оскорблений. Конфликты между просителями убежища происходят вдвое чаще. Число таких инцидентов растёт. Некоторых же отправляют в больницу лечиться от психического расстройства или депрессии, развившихся на почве получения отказа Иммиграционной службы.

На данный момент в центрах для приема просителей убежища находится около 11 400 человек, из них 9000 получили отрицательное решение о предоставлении убежища.

Напомним, на днях в аэропорту Хельсинки-Вантаа активистка от партии "Зелёных" задержала самолёт, пытаясь остановить депортацию, однако в результате протеста её сняли с рейса.