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Бизнес
02.08.2018 15:58
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Смольный не нашел подрядчика для капремонта моста по Волхонскому шоссе за 43 млн рублей

 

Мост по Волхонскому шоссе у ж/д переезда в поселке Александровская через ручей некому отремонтировать: Дирекция транспортного строительства (ДТС) отклонила единственную заявку, поданную на аукцион. За эти работы дирекция была готова заплатить 43 млн рублей, однако единственный участник, компания «Глобус», отправила на тендер документы, не соответствовавшие требованиям законодательства.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Протяженность ремонтируемого участка должна была составить 103 метра, из которых 13 метров – длина моста. Дополнительной стоимости к капремонту добавляют строительно-монтажные работы с сетями Ростелекома и воинской части №83533.

Информация о проведении аукциона была размещена 28 июня. Предполагалось, что подрядчика выберут к концу июля, а уже к 30 августа будет разработана рабочая документация. Сам мост должны были привести в порядок к 30 октября 2019 года.

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