Не синева, а головорезы. Каким видел настоящего десантника генерал Маргелов

«Не привык слова подбирать - говорю что есть», - произнёс однажды десантник номер один Василий Маргелов. В день, когда Воздушно-десантные войска отмечают свой праздник, «Фонтанка» вспоминает, каким в представлении дяди Васи должен быть обладатель голубого берета.

Архив/Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

О реформаторе десантных войск до статуса элиты Василии Маргелове сложены легенды. По одной из них, во время Великой Отечественной войны, будучи полковником симметрично ответил на удар генерал-майора Чанчибидзе. «Командиром дивизии будешь», – сказал получивший по лицу генерал. Самая известная фраза Маргелова – о несгибаемости десантника.

«Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь — лёжа наступай».

На счету Маргелова больше шестидесяти прыжков с парашютом. Первый он совершил в 40, последний – в 65. Ещё одна легенда о генеральском споре на шесть парашютных прыжков. Василий Филиппович пари выиграл, сломав в процессе обе ноги. Позднее, в Советской Армии существовала традиция – перед присягой новобранец должен был прыгнуть шесть раз.

«Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолёт, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра бьющего в грудь, тот никогда не поймёт чести и гордости десантника…»

Изначально берет советского десанта был малиновым. Это не нравилось Маргелову, ему казалось, что бойцы похожи на мухоморов. Дядя Вася добился, чтобы головной убор стал голубого цвета, а также победил в антимонопольной битве с моряками за право носить тельняшку. В 70-е годы на плакатах НАТО о «красной угрозе» красноармейца с буденовкой и звездой заменили на десантника в тельняшке и голубом берете.

«Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем пол-Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов».

Василий Филиппович был женат трижды. Из пяти его сыновей только один выбрал не армию. Доктор технических наук Анатолий Васильевич – соавтор двух сотен изобретений для военно-промышленного комплекса. Младший сын Александр стал десантником и также, как отец, был удостоен звания Героя.

«Любой десантник должен быть таким, чтобы молодые женщины, любуясь им, если не отдавались ему, то хотя бы думали об этом».

На прыжки Маргелов брал с собой оружие, убежденный, что уже в небе солдату нужно вступать в бой. В штабе Минобороны его назвали «наш Чапаев». На учениях в 1967 году сброшенный самолётом танк полетел прямо на командную вышку. Генсек Леонид Брежнев был уверен, что все идёт по плану, глядя на невозмутимое лицо генерала Маргелова.

«Первый выстрел — мой! И в цель».

PS: Днем рождения Воздушно-десантных войск в России считается 2 августа 1930 года, когда на учениях под Воронежем впервые было выброшено подразделение из 12 парашютистов. На сегодняшний день численность ВДВ России, по неофициальным данным, составляет 45 000 военнослужащих. Девиз десанта «Никто кроме нас». Начиная с Великой Отечественной, подразделения ВДВ участвовали во всех войнах и локальных конфликтах, участниками которых становились СССР, а затем Российская Федерация. Командующий Воздушно-десантными войсками в 1954—1959 и 1961—1979 годах, генерал армии Василий Маргелов защитил кандидатскую на тему роли ВДВ в стратегических операциях, инициировал серийное производство специальной техники, при нем у стрелкового оружия для голубых беретов появился складной приклад, что значительно облегчало десантирование.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»