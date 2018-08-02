Арбитраж: Проектирование новых корпусов в больнице имени Кащенко задержалось не по вине подрядчика

Комитет по строительству и Институт территориального развития (ООО ИТР) расторгли контракт на проектирование работ в больнице имени Кащенко по соглашению сторон. Ранее «Фонтанка» сообщала со ссылкой на данные комстроя, что контракт был разорван из-за нарушения сроков https://www.fontanka.ru/2018/07/30/116/ .

В действительности контракт с комстроем на проектирование пищеблока и двух новых корпусов на 700 коек для психиатрической больницы имени Кащенко в селе Никольское был прекращен по соглашению сторон 2 февраля 2018 года. Соглашению предшествовал выигранный институтом судебный иск. В 2016 году ИТР подал иск о признании недействительным одностороннего отказа комстроя от исполнения госконтракта. Комитет посчитал, что сроки исполнения пропущены; институт, в свою очередь, ссылался на проблемы с документацией, возникшие не по его вине.

В результате суд сделал вывод, что контрактом не предусмотрено право заказчика на расторжение контракта путем отказа от исполнения договора в одностороннем порядке. В решении первой инстанции также сказано, что заказчик к началу работ не предоставил подрядчику градплан участка и техусловия и не оказал ему содействия в их получении. Документы были предоставлены с опозданием. Это, в свою очередь, привело к увеличению сроков выполнения работ. Суд решил, что просрочка произошла по не зависящим от института обстоятельствам. Решение устояло в трех судебных инстанциях.