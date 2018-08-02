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02.08.2018 15:44
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Петербурженке продали «клад» за 250 тысяч. В ломбарде разочаровали: сувенирная подделка такой суммы не стоит

Неизвестный убедил пенсионерку занять деньги и купить металлолом под видом исторических ценностей. 

Женщина-коллекционер, которая рано утром буднично шла в магазин в Пушкине, подумала, что ей на голову свалилась удача, когда на пересечении улиц Малой Оранжерейной и Пушкинской к ней подошел молодой человек с заманчивым предложением. Тот объяснил, что является приезжим, в Северной столице работает без документов, однако ему посчастливилось найти клад, который он готов продать за небольшое вознаграждение. 

Коллекционер сразу повела кладоискателя в ломбард, чтобы проверить ценность находки. Ее спутник к оценщику заходить отказался, объяснив, что не хочет «светиться» без документов. Впрочем, в ломбарде подтвердили, что две монеты, которые пенсионерке выдал неизвестный, являются подлинными. После чего та решила искать деньги на покупку артефактов. 

Заинтересованная древностями петербурженка заняла у знакомых 200 тысяч рублей и добавила к ним свои сбережения – 50 тысяч. Этих денег должно было хватить на серебряные ложки, серебряные же монеты времен Петра и Екатерины, золотые монеты начала ХХ века и многое другое. Сделка состоялась.  

Обман вскрыла дочь потерпевшей, которая получила от 63-летней матери просьбу перечислить ей 200 тысяч. Она попросила родительницу перепроверить купленное. При повторном визите оценщик заявил, что «клад» не что иное, как подделка.

Как «Фонтанке» рассказала сама потерпевшая, чуть позже она сама поняла, что история с кладом была обманом с самого начала. Например, молодой человек не стал пересчитывать полученные от нее деньги и постарался поскорее уйти. 

Пенсионерка 2 августа сходила в Пушкинское ОМВД и написала заявление. По ее словам, полицейские показали ей несколько таких же «кладоискаталей», пойманных в тот же день, однако нужного среди них не было. 

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