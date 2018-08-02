Старт продаж в ЖК «Полис на Комендантском»: квартиры от 1,64 млн руб.

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в третьей очереди ЖК «Полис на Комендантском», который возводится в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.

В составе очереди будет возведено шесть секций высотой 23 этажа на 2 206 квартир. Общая площадь жилья составит 61 680 кв. м.

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок – студии, 1, 2-комнатные, 2 «евро». На старте продаж стоимость начинается от 1,64 млн рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров.

В проекте представлены квартиры как с полной отделкой от застройщика так и с качественной подготовкой под чистовую отделку.

В рамках третьей очереди застройщик также возведет многоуровневый отдельно стоящий паркинг. Общая площадь объекта составит 19 500 кв. м.

Окончание строительства запланировано в 4 квартале 2020 года.

«Полис на Комендантском» – эко кварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком.

Проект реализуется с применением эко-технологий: внедрение современной энергосберегающей системы освещения с применением датчиков движения, эко-материалы в отделке холлов.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, эко городки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/