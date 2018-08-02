Рособрнадзор предложил проверять на антиплагиат не только диссертации, но и дипломы

Рособрнадзор предложил проверять на плагиат дипломы выпускников вузов. Подобная система уже работает для проверки магистерских диссертаций.

Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

"Это очень хороший показатель, его предложили коллеги из Рособрнадзора — это оценивать качество выпускных работ. По очень простому критерию: проходим через антиплагиат и увидим, мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем. Доля несамостоятельно написанных работ — мы не можем оценить качество — это субъективная вещь, там кто какое открытие совершил, а вот, извините, доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами", — сказал Кузьминов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании.

Дипломы на антиплагиат вузы проверяют и сейчас. Но это не централизованная проверка, а значит, результаты можно подкорректировать в пользу студента и высшего учебного заведения.