«Набрала ты весок» и «Мой аленький цветочек». Дзюба и Кокорин троллят друг друга

Противостояние нападающих футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы и Александра Кокорина вышло на новый уровень. Теперь они выясняют отношения в сторис "Инстаграма" при помощи фотожаб.

Игроки во второй половине дня, 2 августа, начали публиковать картинки из разных фильмов, мультфильмов и просто свадебные фотографии. При этом вместо лиц персонажей приложены лица самих игроков и добавлены подписи. У Кокорина Дзюба выступает в роли девушки, но есть и другие варианты, например львенка Симбы из «Короля-льва» и принцессы-тролля Фионы. У Дзюбы Кокорин также преимущественно изображен в виде всевозможных невест, а также Пятачка из «Винни-Пуха», вэдэвэшника и овцы.

Публичный взаимный троллинг начался с публикации Артема Дзюбы в "Инстаграме", где он сравнил себя со львом. В комментарии к той записи пришел Кокорин и написал, что Дзюба на самом деле ослик.

Напомним, Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков в составе сборной России на чемпионате мира. На его счету 3 гола. В российских городах теперь ему не дают даже шага сделать без сэлфи и автографа.

Кокорин изначально тоже рассматривался в качестве основного игрока национальной команды на домашнем чемпионате мира, но получил разрыв крестообразных связок и был вынужден пропустить турнир. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Кокорин продолжает восстанавливаться.