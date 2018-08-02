Париж, вино, война и книги: поклонники впервые смогут прочесть рассказ Хемингуэя «Комната с видом на сад»

Никогда ранее не публиковавшиеся строки авторства Эрнеста Хемингуэя увидят свет в первую неделю августа. «Комната с видом на сад» появится на страницах британского литературного журнала Strande Magazine.

Об этом 2 августа сообщает Associated Press. По словам литературных критиков, которые приводит агентство, «Комната с видом на сад» – это классический Хемингуэй. События рассказа разворачиваются в парижском отеле «Ритц», компания друзей за бокалом вина говорит о литературе и войне, ключевой вопрос беседы — сможет ли культурное наследие Парижа оправиться от темного пятна фашизма. «Я любил Францию и Испанию как и свою родную страну. Я любил и другие страны, но долг был отдан, и я думал, что счет закрыт. Тогда еще я не знал, что счета никогда не закрываются», – приводит издание отрывок из рассказа.

Рассказ был написан автором в 1956 году и остался неизданным при его жизни. Вместе с «Комнатой с видом на сад» в тот год Хемингуэй подготовил еще четыре текста о войне, ни один из них до сих пор не был опубликован.