Эксперты: петербургские отельеры заработали на мундиале хуже московских

Петербургские отели недосчитались туристов из-за чемпионата мира по футболу, следует из отчетов международных консалтинговых компаний JLL и Colliers International, опубликованных 2 августа.

Повышенные на период ЧМ цены отпугнули традиционных гостей, а ожидаемый наплыв болельщиков не состоялся, комментируют в JLL. По оценке компании, в июне было занято всего 71% номеров, в то время как в июне 2017 года — 78%. Для сравнения: в Москве средняя загрузка составила 88%, что на 6 процентных пунктов больше, чем в июне прошлого года.

«Если Москва, явившаяся основным транзитным хабом для болельщиков, с ее большим количеством брендированных отелей, значительно выросла в загрузке, то Санкт-Петербург – место проведения отдельных матчей и уже достаточно дорогой для туристов город – оказался недостаточно загружен по сравнению с предыдущими годами», – говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ.

По итогам января – июня отели Северной столицы продали на 2 процентных пункта меньше номеров по сравнению с прошлым годом (загрузка составила менее 55%). При этом тариф вырос на 16% (до 8,8 тысячи рублей). В итоге доход на номер вырос только на 10%, до 4,7 тысячи рублей. Для сравнения: в Москве этот показатель увеличился на 52%, до 7,7 тысячи рублей.

Colliers International оценивает результаты полугодия оптимистичнее. По данным компании, в среднем в первой половине 2018 года гостиницы Петербурга были загружены на 65%, что на 1 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года.

При этом гостиниц стало больше. Прирост номерного фонда Санкт-Петербурга достиг максимума с 2011 года и составил 897 номеров, что на 20% больше, чем за весь 2017 год. Иностранными дебютантами на рынке Северной столицы стали Holiday Inn Express и MEININGER Hotel Nikolsky, которые открылись в реконструированном здании «Никольских рядов». Сеть Nevsky Hotels Group расширила присутствие в городе за счёт выхода на рынок апартаментов.