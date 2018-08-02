Спасибо ЧМ-2018: в России стали реже угонять автомобили

В июле число попыток угона упало на 30%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, зафиксировали в компании ARKAN. Автоугонщики залегли на дно из-за особого режима безопасности во время чемпионата мира по футболу, считают эксперты.

Самыми рисковыми авто по итогам июля стали японские бренды. Первое место по-прежнему занимает Toyota, второе – делят Lexus и британский Land Rover.

В июле 2017 года в тройке лидеров вместо Land Rover были автомобили Mazda.

Злоумышленники верны своим методам. В 75% случаев они используют устройства сканирования штатной сигнализации, радиоудлинители и устройства глушения GSM-сигнала.

90% попыток угона предпринимают вечером или ночью на парковках жилых домов.