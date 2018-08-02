Ваша неповторимая квартира

Сегодня многие проекты комфорт- и бизнес-класса могут похвастаться оригинальными планировками, которые создают уникальную атмосферу или позволяют большой семье чувствовать себя комфортно. «Петербургская Недвижимость» рассказывает о необычных квартирах, и о том, какими достоинствами они обладают.

Setl City

Квартиры с эркерами

Эркер, полукруглый или многогранный выступ в стене дома, способен сделать особенной даже самую стандартную и небольшую по метражу квартиру. Он увеличивает пространство комнаты, делает ее более светлой и солнечной, а также предоставляет много возможностей для интересных интерьерных решений. Например, в эркере можно установить диван полукруглой формы и обустроить уютную гостевую зону, где будет приятно проводить вечера с друзьями и родными, любуясь видами из окна. Второй популярный вариант использования дополнительного пространства — создание небольшой оранжереи: много света обеспечит подходящие условия для цветов, и ваша комната станет стильной и уютной.

ЖК «Солнечный город»/ Setl City

Квартиры с эркерами представлены в квартале «Солнечный город» от Setl City: он строится в Красносельском районе, на Петергофском шоссе, в окружении четырех городских парков. В проекте предусмотрена инфраструктура для комфортной и интересной жизни: детские сады, школы, магазины, медцентры, аптеки, салоны красоты, пекарни и даже собственный торговый комплекс. Отдыхать, гулять и заниматься спортом жители смогут в парке, который застройщик Setl City обустраивает на территории квартала. На территории 5 га будет высажено более 4 тысяч деревьев, обустроены волейбольные и баскетбольные площадки, релакс-зоны, беговые дорожки, места для выгула собак.

Семейные квартиры 4Е

Для действительно комфортной жизни большой семьи необходимо много пространства, несколько комнат и санузлов, места для хранения вещей и вместительная кухня. Отличным вариантом станет квартира модного формата 4Е, где предусмотрено три отдельные комнаты и большая кухня-гостиная с зонами для приготовления еды и для семейных ужинов. При необходимости в помещении можно выделить дополнительную, четвертую комнату.

Квартиры 4Е запроектированы в ЖК «Облака на Лесной» от Setl City, который возводится в Выборгском районе, всего в 11 минутах ходьбы от станции метро «Лесная». Например, представлена планировка площадью 97,7 кв. метров с тремя санузлами, 30-метровой кухней и гардеробной.

Также четырехкомнатные квартиры евроформата запроектированы в квартале «Палацио» на Васильевском острове и в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Девелопер обоих проектов — Setl City.

Квартиры с зимним садом

Зимний сад — это особый уголок природы в квартире, зона для отдыха и уединенных раздумий. Он сделает воздух в вашем доме более чистым, а летом создаст в комнате приятную прохладу. И, конечно же, благодаря нему ваш дом станет особенно уютным и оригинальным.

ЖК «Облака на Лесной»/Setl City

Специально запроектированное пространство для зимнего сада — это настоящая роскошь. И именно такое пространство предусмотрено в части планировок в ЖК «Облака на Лесной» от Setl City: в больших трехкомнатных квартирах, в 18-метровой гостиной с двумя панорамными окнами. Благодаря высокому уровню инсоляции и свободному пространству здесь можно соорудить роскошную оранжерею: установить вазоны и горшки с деревьями, обустроить зеленую занавесь или живую стену.

Студии с двумя окнами

Студия — это хорошее решение для тех, кто собирается покупать свое первое жилье: она прекрасно подойдет для молодого и активного жителя мегаполиса, который мало времени проводит дома. Однако если вы хотите купить квартиру для себя, но с возможностью в будущем обустроить ее для семьи, обратите внимание на студии с двумя окнами. Такая квартира будет более просторной и светлой, а в перспективе в ней можно выделить отдельную комнату или детскую зону.

Студии с двумя окнами представлены в квартале «Солнечный город» в Красносельском районе, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе и в ЖК «Фортеция» в Кронштадте. Девелопер всех трех проектов — Setl City.

Квартиры с двумя лоджиями

Наличие в квартире балкона или лоджии — это огромное преимущество: здесь можно сделать небольшую оранжерею или мини-огород, обустроить пространство для отдыха или соорудить игровую зону для детей. Также это пространство можно использовать для хранения крупных вещей и спортивного инвентаря. Если вы хотите иметь больше места для всех перечисленных целей, обратите внимание на планировки с двумя лоджиями или балконами.

Квартиры с двумя лоджиями представлены в ЖК «Философия на Московской», ЖК «Облака на Лесной» и ЖК «Притяжение». В последнем проекте также есть варианты с балконом и неостекленной террасой.

Если вы собираетесь приобрести квартиру с интересной планировкой и хотите больше узнать обо всех возможных вариантах, обратитесь к специалистам «Петербургской Недвижимости». Звоните нам по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Облака на Лесной» - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations