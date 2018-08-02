Принц Гарри продает «Ауди», на которой катал будущую жену Меган Маркл

Один из наследников британского престола принц Гарри, младший сын принцессы Дианы, продает спортивный универсал Audi RS6 Avant, сообщает 2 августа британская газета Express.

Объявление о продаже автомобиля появилось на основном британском портале по вторичному авторынку Auto Trader. Цена «королевского» Audi – 71 900 фунтов (около 81 тыс. евро или 6 млн руб.), при этом пробег мизерный, всего 4500 миль (7000 км), и пользовался принц автомобилем всего год.

Фото: Auto Trader

Для британцев машина примечательна еще и тем, что именно на ней принц катал по Британии свою невесту, будущую герцогиню Сассекскую, а тогда просто разведенную американскую актрису Меган Маркл. В частности, на этой Audi принц Гарри и Меган приехали на свадьбу бывшего автогонщика Джеймса Метьюса и Пиппы Миддлтон, сестры Кэти Миддлтон (которая сейчас является женой принца Вильяма и герцогиней Кембриджской).

Для истинного британца вся история романа Гарри и Меган звучит крайне скандально, именно поэтому продажа одной из машин из «королевского» гаража привлекла такое внимание прессы. Дело в том, что американка Маркл по всем параметрам «не пара» британском принцу и наследнику престола. Она старше принца на три года, она уже была замужем, по профессии она актриса и телеведущая и вдобавок она… мулатка. Поговаривали, что Гарри может ради нее отказаться от претензий на трон, но, вроде бы, пока этот вопрос как-то утрясли и даже даровали смуглой американке титул герцогини.

Так что этот вполне стандартный Audi RS6 Avant может стать лакомой добычей для коллекционера, тем более что цена в 81 000 евро — это даже не половина цены нового Audi RS6. Кому не захочется иметь в гараже «королевский» автомобиль, да еще с такой потрясающей «легендой» про любовь британского принца и американской Золушки?