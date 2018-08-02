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02.08.2018 14:40
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Вестибюль второго подъезда Михайловского замка отреставрируют за 27 млн рублей

Русский музей выбрал подрядчика для реставрации интерьеров и ремонта инженерных сетей вестибюля второго подъезда Михайловского замка, известного также как Инженерный. За 27 млн рублей царскую парадную отреставрирует АО «Фирма «Пик», принадлежащее петербургскому реставратору Николаю Пикалову. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сейчас техническое состояние вестибюля второго подъезда оставляет желать лучшего: у плиточного покрытия полов выщерблена поверхность, а также имеются плиты, расколотые на несколько кусков. Кроме того, в плохом состоянии находится паркетный пол. В несущих стенах остались многочисленные открытые штробы под разводку электрических кабелей без какой- либо последующей заделки. Поверхность потолка загрязнена сажей и пылью, а штукатурка местами отпала.

АО «Фирма «Пик» должна будет выполнить реставрацию кирпичной кладки сводов, отштукатурить и отреставрировать потолки и стены, а также воссоздать дубовые дверные и оконные проемы. Закончить нужно не позднее 14 ноября 2018 года.

Справка:

Здание Михайловского (Инженерного) замка по улице Садовой, дом №2, входит в состав комплекса Государственного Русского музея. Начало и период постройки здания с 1797 по 1801 гг. для новой резиденции императора Павла I. Авторами являются архитекторы В. И. Баженов, В. Бренна. В 1819 г. во дворце размещается Главное Инженерное училище, появляется официальное название - Инженерный замок. Проводится приспособление здания под новую функцию до конца Х1Х века: встраиваются перекрытия, появляются новые перегородки, проемы в стенах закладываются или пробиваются, перестраиваются входы в здание со стороны парадного двора, разбирается крыльцо восточного фасада. В период Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировок и неоднократно реставрировалось в своей истории. Входная группа помещений вестибюля 2-ого подъезда Михайловского (Инженерного) замка находится в западной части здания на первом этаже и примыкает к алтарной части церкви архангела Михаила.

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