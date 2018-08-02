Вестибюль второго подъезда Михайловского замка отреставрируют за 27 млн рублей

Русский музей выбрал подрядчика для реставрации интерьеров и ремонта инженерных сетей вестибюля второго подъезда Михайловского замка, известного также как Инженерный. За 27 млн рублей царскую парадную отреставрирует АО «Фирма «Пик», принадлежащее петербургскому реставратору Николаю Пикалову. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сейчас техническое состояние вестибюля второго подъезда оставляет желать лучшего: у плиточного покрытия полов выщерблена поверхность, а также имеются плиты, расколотые на несколько кусков. Кроме того, в плохом состоянии находится паркетный пол. В несущих стенах остались многочисленные открытые штробы под разводку электрических кабелей без какой- либо последующей заделки. Поверхность потолка загрязнена сажей и пылью, а штукатурка местами отпала.

АО «Фирма «Пик» должна будет выполнить реставрацию кирпичной кладки сводов, отштукатурить и отреставрировать потолки и стены, а также воссоздать дубовые дверные и оконные проемы. Закончить нужно не позднее 14 ноября 2018 года.