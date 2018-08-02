Абоненты «Мегафона» столкнулись с ошибочным отображением баланса

Переустановка оборудования стала причиной путаницы с балансом у абонентов сотового оператора «большой тройки» на Северо-Западе.

Читатели «Фонтанки» утром 2 августа пожаловались на якобы произошедшее списание средств по ошибке. В частности, у одной обратившейся в редакцию клиентки «Мегафона» со счета исчезло 1400 рублей.

В пресс-службе регионального отделения компании рассказали, что абонентам не стоит волноваться, так как ошибка произошла из-за перенастройки оборудования.

«У некоторых абонентов вчера отображался неверный баланс в связи с перенастройкой оборудования. Наши специалисты оперативно отрабатывали такие обращения. Ошибка исправлена, и сейчас баланс отображается корректно», – заверили в «Мегафоне».