Открыты продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации квартир в корпусах 21 квартала ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. В квартале появятся дома повышенной комфортности. На старте продаж стоимость квадратного метра составит от 99 000 рублей.

Презентация нового квартала пройдет с 3 по 5 августа в офисе компании в БЦ «Петровский форт». «Главстрой Санкт-Петербург» начинает продажу жилья в новых домах 21 квартала ЖК «Северная долина». Первыми в продажу поступают корпуса № 8 и №9 на 146 и 118 квартир соответственно. Объекты обладают целым рядом характеристик, наличие которых обеспечат дополнительный комфорт проживания амбициозным покупателям с высокими требованиями к качеству жизни.

Дома нового квартала возводятся на участке между улицами Ф. Абрамова, Заречной и Шишкина. Совокупная площадь зданий поступающих в продажу составит 14 976 квадратных метров, а жилая – 10 350 квадратных метров. Высотность 8-го корпуса – 25 жилых этажей, а 9-го корпуса – 15 жилых этажей. Суммарная площадь встроенно-пристроенных помещений – 905 квадратных метров.

21 квартал «Северной долины» реализуется в соответствии с новыми стандартами комфорта. Элементы комфорта, запланированные в домах 8 и 9, соответствуют всем современным требованиям к проектам комфорт- и даже бизнес-класса.

Закрытые дворы с системой интеллектуального видеонаблюдения обеспечат безопасность на новом уровне.

Большое внимание уделено созданию современного дизайна фасадов с технологией безрамного остекления балконов, и мест общего пользования.

На каждом этаже новостроек не более 8 квартир, каждая из которых обладает продуманными планировочными решениями различных форматов. Также в квартирах предусмотрено сразу несколько видов отделки.

Продажи в 8-ом корпусе стартуют по цене от 99 000 рублей за квадратный метр, а в 9-ом корпусе – от 101 000 рублей за квадратный метр. Студию в 21 квартале ЖК «Северная долина» можно приобрести от 2,3 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 2,8 млн рублей, двухкомнатную – от 4,9 млн рублей. Цена «трешки» начинается от 6,3 млн рублей.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика. На данный момент покупка квартир 21 квартала доступна с ипотекой от ведущих банков РФ.

Покупателям, выбравшим и забронировавшим квартиру с 3 по 5 августа, предлагаются специальные условия приобретения.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.