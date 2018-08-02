Два десантника встретили День ВДВ в центре Петербурга аварией

Свой праздник петербургские десантники отмечают – кто в фонтанах и на Дворцовой, а кто в ожидании ГИБДД на проезжей части.

Утром 2 августа на Литейном проспекте, почти у перекрёстка с Невским проспектом, столкнулись «Фольксваген» и «Опель» – оба с флагами ВДВ, у первого снаружи, у второго в салоне.

«Стояли и грустно смотрели на свои истерзанные автомобили», – рассказывает Галина в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».

«Поздравили два десантника друг друга на Литейном, 62. Ну что ж, пожелаем ребятам удачи в этот день. С праздником, парни!» – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».