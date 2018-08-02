«Левада-центр»: Россияне стали лучше относиться к Западу, впервые после присоединения Крыма

Отношение россиян к США и Евросоюзу заметно улучшилось. Впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки превзошли негативные. Это следует из опроса «Левада-центра», опубликованного 2 августа.

В июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42% россиян, о плохом или очень плохом — 40%. На Евросоюз позитивно отреагировали 42 % респондентов, негативно – 38%.

«Левада-центр» напоминает, что в мае 2018 года хорошо относились к США только 20% жителей РФ, к Евросоюзу — 26%. Столь низкие показатели с колебаниями в несколько процентных пунктов фиксировались на протяжении последних четырех лет после резкого падения в 2014 году.

За сближение со странами Запада высказались 68% россиян, 21% пока не готов к такому развитию событий. Внезапная симпатия к США и Евросоюзу точно не вызвана прошедшим в начале июля саммитом в Хельсинки, где встречались президенты РФ и США. 70% или не слышали о нем, или слышали, но ничего для себя не извлекли. Большинство опрошенных считают, что встреча Путина и Трампа ничего не изменит в отношениях России с Западом.

АНО «Левада-центр» внесено в российский реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.