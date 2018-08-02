Санкции США не помешают продаже российского оружия на Филиппины

Министр иностранных дел государства в Юго-Восточной Азии заверил главу МИД РФ, что республика не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на «лицемерные американские санкции».

«За последние недели было много критики в СМИ относительно возможных санкций США [которые будут введены при покупке российского оружия], мы ожидали этого и ожидаем еще большего. Но я не думаю, что мы от этого откажемся», – цитирует 2 августа филиппинского министра Алана Питера Каэтано РИА Новости.

Каэтано во время встречи с Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Сингапуре заверил, что Филиппины намерены наращивать сотрудничество с Россией, в частности в вопросе покупки продукции российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, министр иностранных дел азиатской страны поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира.

Напомним, в июле стало известно о том, что Филиппины готовы купить у России вооружения на 7,48 миллиона долларов, что может повлечь санкции США. В октябре 2017-го Манила заключила договор на поставку гранатометов РПГ-7 с российской госкомпанией «Рособоронэкспорт», которая находится под американскими санкциями с 2015 года, сообщил агентству Рейтерс военный источник. Он отметил, что поставки оружия еще не начались. Алан Питер Каэтано назвал возможную реакцию Америки на это соглашение «лицемерием».