Шнуров: Если бы Россия выиграла ЧМ, страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему победа сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу не сулила ничего хорошего.

– Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье, – заявил Шнуров в передаче Василия Уткина в YouTube. – Страшно представить, что бы было, — праздновали бы по сей день. Страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические. Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить. Наша страна показала, что мы можем создать большое, массовое, невероятно сложное мероприятие. Этот навык пригодится в любом случае. Во-первых, это лишает комплекса неполноценности — что мы такие неумехи, ничего не можем, все у нас ломается. Нет, мы можем делать круто, на мировом уровне.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. В матче 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти), которая впоследствии дошла до финала, где уступила звание чемпиона сборной Франции.

28 июля футболисты сборной России, в числе которых были шесть игроков «Зенита» (Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба) побывали в Кремле на приеме у президента Владимира Путина. В рамках официального мероприятия они получили звание ЗМС, почетные грамоты и госнаграды.