Россияне везут еду из Эстонии и Финляндии тоннами, часть остаётся на границе

Более тонны продуктов из ручной клади и багажа туристов возвращены в Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает 2 августа Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В июле 2018 года любители шопинга попались на автомобильных пунктах пропуска с соседними странами 87 раз. На МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка» и «Ивангород» россиянам пришлось расстаться с 700 кг сыра, масла и йогурта, 390 кг рыбы и 95 кг мясной продукции.

Напомним, что в Россию можно ввезти не более 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. Подробнее.