АТОР: Из России в Египет в месяц будет отправляться до 600 чартеров

Количество чартерных рейсов из России в Египет в случае полного снятия запрета на полеты может составить 600 единиц, сообщила 2 августа Ассоциация туроператоров России.

«Наблюдатели говорят о том, что у российских авиакомпаний есть свободный флот для организации рейсов в Египет. По расчетам экспертов, в зимнем сезоне на египетском направлении теоретически возможно около 600 чартерных завозных рейсов в месяц. Это более 30% от примерного объема чартерных рейсов, которые уже запланированы на предстоящую зиму (2000 рейсов в месяц)», — говорится в сообщении АТОР.

По оценкам специалистов, при таком количестве завозных чартеров Египет будут посещать около 120 тыс. российских туристов в месяц.

Ранее АТОР сообщала, что до закрытия авиасообщения с Египтом курорты страны в зимний сезон принимали до 300 тыс. российских туристов в месяц.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air.