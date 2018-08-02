ДТП в Петербурге: сбитые пешеходы, невредимые дети и смятый «Солярис» у ЗСД

Несколько заметных аварий произошло в Санкт-Петербурге утром 2 августа.

Сбиты как минимум два пешехода. Около 8:40 в «кармане» у дома 64, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода 48-летний мужчина на «Ладе Весте» сбил 68-летнюю женщину. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии – как и мужчина с Индустриального проспекта. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около 11:40 на тихом перекрёстке улиц Капитана Воронина и Парголовской, около станции метро «Лесная», столкнулись два автомобиля. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказали, что в обеих машинах находились дети, и подъехавшие на место медики оказывали им помощь. Информация о травмах не подтвердилась. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, действительно, дети участвовали в ДТП, но никто не пострадал.

При въезде на ЗСД в Василеостровском районе столкнулись грузовик и «Хёндэ Солярис». Легковушка улетела в отбойник и получила сильные повреждения, пишут в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».