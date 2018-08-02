Пассажиры «Саратовских авиалиний» ждут денег, подано больше 10 тысяч заявлений

С начала лета в отдел претензий компании «Саратовские авиалинии» обратились несколько десятков тысяч человек, требующих вернуть деньги за билеты. Лишенный сертификата перевозчик справился с обработкой половины заявлений.

Как сообщают представители «Саратовских авиалиний» 2 августа, из 10 тысяч претензий обработана большая половина, примерно 5,5 тысячи. При этом пятая часть из них оказалась повторной. Перевозчик уточняет, что задержка выплат связана исключительно с ручной обработкой заявлений.

Минтранс запретил полеты «Саратовским авиалиниям» с 31 мая этого года после проверки Росавиации. Регулятор счел, что к устранению претензий перевозчик подошел формально. Поводом для пристального внимания к состоянию самолетов компании стала катастрофа под Раменским 11 февраля этого года. Борт вылетел из Москвы в Орск, пробыл в воздухе несколько минут и разбился, погиб 71 человек. Следственный комитет пришел к выводу, что к катастрофе привела ошибка экипажа — у воздушного судна обледенел датчик скорости, пилот пытался увеличить скорость и вывел нос корабля в пикирование. Самолет упал из-за нарушения угла наклона.