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Бизнес
02.08.2018 13:27
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Финны заменят асфальт на Володарском мосту за 25 млн рублей

 

Финская компания «Лемминкяйнен Строй» поменяет покрытие Володарского моста. Стоимость работ составляет 25 млн рублей. Она выиграла соответствующий госконтракт в борьбе  с компанией «АБЗ-Дорстрой», предложив цену на 150 тыс. рублей меньше, чем российский конкурент. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям техзадания, подрядчик покроет проезжую часть моста – 5,8 тыс. квадратных метров – новым асфальтом, на время ремонта организует временное движение на объекте, а также нанесет разметку. Все это необходимо сделать до 15 октября 2018 года.

В текущем году это первый выигранный финской компанией контракт на ремонт в Петербурге, до этого компания побеждала лишь в конкурсах на поставку асфальтобетона. За первые 7 месяцев госпредприятия заключили с финской фирмой 8 контрактов общей стоимостью 367 млн рублей.

Напомним, с середины июля в городе идет второй этап  ремонта улиц. В рамках второго этапа дорожное полотно поменяют на Садовой улице, Сенной площади, площади Труда и на многих других дорогах Петербурга. Также практически на весь месяц по выходным будет закрываться участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Их полный список можно посмотреть на сайте КРТИ.

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