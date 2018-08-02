Призвавший противостоять России экс-глава МИД Великобритании может возглавить страну

Покинувший в июле британский МИД экс-министр иностранных дел может вернуться в большую политику, так как его кандидатуру на посту премьера поддерживает большинство сторонников консерваторов.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Conservative Home, почти 30% опрошенных отдают предпочтение Джонсону. При этом его рейтинг резко вырос за последнее время.

На втором месте сын пакистанских иммигрантов, нынешний глава МВД Саджид Джавид. За него готовы проголосовать 19% человек. При этом ранее британские букмекеры оценили его шансы выше, чем у Джонсона. Замыкает тройку ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг с 13%.

Напомним, что Борис Джонсон известен своими провокационными высказываниями и экстравагантными выходками на международной арене. В частности, во время посещения бывшей колонии Великобритании Бирмы он зашел в буддистский храм, где прочитал стих "По дороге в Мандалай" Редьярда Киплинга со словами о том, что храмы призывают вернуться британского солдата. Кроме того, он однажды раскритиковал китайскую культуру, назвав ее «имитацией». Помимо этого объектом его критики стал и Евросоюз, методы которого он сравнивал с политикой гитлеровской Германии. Неоднозначные отношения у политика были и с Россией. Во время пребывания на посту мэра Лондона он принимал Масленицу, назвав русскую культуру «фантастической». Он также выражал одобрение действий России в Сирии в вопросе борьбы с терроризмом. Однако Джонсон сравнивал Путина с героем книг о Гарри Потере Добби, ЧМ в России с Олимпиадой в Третьем рейхе, а также политик поддерживал сплочение международного сообщества против России. Неплохие отношения у Бориса Джонсона сложились с президентом США Дональдом Трампом, который назвал его прекрасным вариантом на посту британского премьера.