Студенты СПбГУ выиграли престижную Международную математическую олимпиаду

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета выиграли одну из самых престижных Международных математических олимпиад IMC 2018, которая проходила в конце июля в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ 2 августа.

Сборная Университета несколько лет входит в тройку лучших студенческих команд олимпиады. В этом году команда СПбГУ обошла 70 сборных вузов со всего мира. По итогам общего зачета, который суммирует три лучших результата и средний балл по команде, студенты-математики Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов.

Кроме того, один из членов сборной — студент СПбГУ Даниил Клюев — стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете, набрав 97 баллов. Победу в IMC молодой человек одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал соревнования 2015 и 2017 года.

International Mathematics Competition – организует Университетский колледж Лондона по приглашению Американского университета в Болгарии. Математическая олимпиада традиционно длится два дня. В каждом туре студенты в течение пяти часов самостоятельно решают пять задач из области алгебры, анализа, геометрии и комбинаторики.