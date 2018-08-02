Девятый фигурант дела о пытках в Ярославской колонии отправится в СИЗО

Ярославский суд арестовал девятого обвиняемого в пытках заключенного Евгения Макарова в местной исправительной колонии № 1. В СИЗО на два месяца отправится младший инспектор Алексей Андреев.

Об этом 2 августа сообщает «Медиазона». В четверг суд также рассмотрит ходатайства об аресте сотрудника отдела безопасности колонии Александра Морозова, начальника 4-го отряда Алексея Микитюка и младшего инспектора Андрея Зыбина. Всех четырех сотрудников ФСИН задержали накануне.

В СИЗО уже находятся семь фигурантов уголовного дела о пытках, возбужденного после публикации шокирующего ролика в «Новой газете». Самому высокопоставленному подозреваемому, заместителю начальника колонии, удалось избежать следственного изолятора из-за тяжелой болезни.