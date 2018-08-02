Ориентир на новую победу

Молодая петербургская команда по точному ориентированию (спорт глухих) в сентябре должна отправиться в Швецию на международные соревнования Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships. Но сначала необходимо найти деньги на эту поездку. Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать спортсменов и помочь собрать 68 080 рублей.

В начале этого года при помощи благотворителей Фонд в поддержку спортсменов с инвалидностью «ТОЧКА ОПОРЫ» смог отправить молодую петербургскую команду по трейл-ориентированию на международные соревнования FinTrail Open 2018. В апреле петербургские юниоры с нарушением слуха и поражением опорно-двигательного аппарата победили на тех самых соревнованиях, и вернулись домой с золотой и серебряной медалью.

Сегодня молодым спортсменам вновь нужна поддержка: в сентябре пройдет открытый Чемпионат стран Балтийского региона по спортивному ориентированию среди инвалидов по слуху Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships. На соревнования должны поехать 11 спортсменов. Для их участия необходимо оплатить стартовые взносы и проживание – это 68 080 рублей. У юниоров таких денег нет, поэтому они и обратились за помощью.

Почему важно поддержать?

Команда (трейл-ориентирование, спорт глухих) получила приглашение на важное для нее Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships, но соревнование не входит во Всероссийский план мероприятий и в План работы петербургского комитета по физической культуре и спорту, следовательно, не может быть оплачено из бюджетных средств.

Международные соревнования по спортивному ориентированию для инвалидов по слуху проводятся редко. Так, юниорское первенство Европы последний раз проводилось в 2016 году. Тогда победили двое спортсменов из 11-ти, что должны уехать в Швецию в этом году. После 2016-го у них не было возможности принять участие в международных соревнованиях из-за финансовых сложностей. Как итог – спортсменам не хватает крупных стартов для развития мастерства и подготовки к официальным соревнованиям.

Сентябрьские турниры в Швеции для петербургских трейл-ориентированных спортсменов с нарушением слуха – реальный шанс. Шанс на победу среди сильнейших. Сильнейших спортсменов стран Балтийского региона.

Поддержать спортсменов можно через краудфандинговую платформу «Планета.ру» или связавшись с сотрудниками Фонда по тел. (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru (пн-пт, с 9:30 до 18:00).