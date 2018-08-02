В центре Петербурга хозяин «Мазды» обиделся и расстрелял соседа по дороге

В Петербурге ищут серебристую «Мазду», рассвирепевший водитель которой восемь раз стрелял в человека. Суть претензий от оппонента ускользнула, но на его счастье, особой меткостью агрессор похвастаться не смог.

Как стало известно «Фонтанке», 1 августа очередной дорожный конфликт произошёл на перекрёстке Малодетскосельского проспекта и Подольской улицы. Около половины третьего дня с Подольской на проспект попыталась заехать «Мазда 3», но в опасной близости оказалась белая иномарка. За рулём сидел 26-летний местный житель. Пропускать «японца» он не стал.

По словам заявителя, «Мазда» просигналила вслед, а потом нагнала на ближайшем же светофоре. Ее водитель обозначил обиду набором оскорблений, пообещал «завалить» и в подтверждение выхватил пневматический пистолет. Стрелял, как говорит пострадавший, раз восемь, метил в голову. Попасть по цели не удалось. Часть пуль ушла мимо, две попали в машину, человеку досталось три: зацепило спину и плечо. После этого стрелок скрылся. Второй водитель обратился в травмпункт, потом написал заявление в полицию. Там уже знают, что «Маздой» владеет 28-летний пермяк, который регистрацией в Петербурге не озаботился.