Роскомнадзор отложил расследование утечки данных из приложения Burger King до 2019 года

Роскомнадзор проверит Burger King на нарушение закона «О персональных данных» в 2019 году. Об этом представители РКН сообщили 2 августа в своих соцсетях.

– Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России. Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King в 2019 году, – рассказали в РКН.

Пользователи "ВКонтакте" возмутились такой «быстрой» реакцией.

Летом 2018 года клиенты сети ресторанов фастфуда Burger King заметили, что их новое приложение записывает их данные (имена, телефоны, номера карт). Пользователь Pikabu, например, подробно расписал, как ему удалось выяснить, что за ним шпионит фастфуд. Информация о шпионаже со стороны BK вызвала большой резонанс.