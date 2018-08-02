Фура с водкой проиграла стеле: страшное ДТП в Новокузнецке попало на видео

Один человек – водитель большегруза – погиб в результате аварии в Новокузнецке (Кемеровская область). Его собирали фактически по частям.

Как сообщает областное ГУ МВД, 2 августа около 9:30 на въезде в город водитель фуры «Даф» совершил наезд на стелу «Новокузнецк», установленную на улице Гончаровой. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он скончался на месте.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, запись появилась в группе «ДТП Новокузнецка» «ВКонтакте». На ней видно, как на перекрёстке фура на полном ходу вылетает за пределы проезжей части и врезается в памятник. Удар напоминает взрыв.

«От водителя осталась только правая рука и пузо! Перед ним ехала машина, которая ему мешала вырулить, он ей сигналил, – пишет в группе Степан. – Фура, гружённая водкой».

Участники группы отмечают, что в эту стелу уже не раз врезались автомобили, к тому же проезд большегрузов на этом участке, по их словам, запрещён. В комментариях предполагают, что на затяжном спуске, ведущем к памятнику, у тягача могли перегреться тормозные механизмы.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.