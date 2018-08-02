Самолет с россиянами на борту избежал столкновения над Черным морем

Неопознанное воздушное судно чуть не спровоцировало столкновение с пассажирским лайнером, следовавшим из Антальи в Москву.

К самолету Airbus A330 компании iFly на небезопасное расстояние подлетело воздушное судно, когда лайнер с туристами приближался к границе с Россией 1 августа. Об этом сообщает «Лента.ру».

В кабине экипажа сработал сигнал об опасном сближении, поэтому капитан принял решение изменить высоту, дабы избежать трагедии. Опознать виновника, а также выйти с ним на связь не удалось.