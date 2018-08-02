В двойных квитанциях от «ФЦ ГЦКС» нашли признаки мошенничества

Двойные квитанции за коммунальные услуги получили жители дома в Красном Селе. Незадолго до этого они сменили управляющую компанию, но старая продолжила выставлять счета. Так продолжалось три месяца, и закончилось возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Петербурга 2 августа, в центре неприятной ситуации оказалась управляющая компания «ФЦ ГЦКС», обслуживающая более сотни зданий в Красносельском районе. В июле 2017 года собственники квартир в доме на проспекте Ленина решили отказаться от услуг жилконторы, предпочтя ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Информацию о смене управляющей компании внесли в раздел Реестра лицензиата распоряжением Государственной жилищной инспекции.

«Однако ООО «ФЦ ГЦКС», не имея прав по управлению этим домом, в период с апреля по июнь 2018 года выставляло его жильцам квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые жильцами оплачивались», – отметили в надзорном ведомстве.

В результате жильцы понесли лишние необоснованные расходы. Проведя проверку, прокуратура увидела в двойных квитанциях признаки мошенничества. Уголовное дело по статье 159 УК РФ было возбуждено. И, возможно, оно не последнее. Факт незаконной рассылки квитанций установлен и по дому на улице Лермонтова в том же Красном Селе. Проверка по этому дому еще идет.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что ГУП «ТЭК» через суд требует у «ФЦ ГЦКС»127,55 млн рублей за потребленную теплоэнергию. Коммунальщики с такой суммой не согласны.